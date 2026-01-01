Kar tatili ilan edilen iller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava, eğitimi de durma noktasına getirdi. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda birçok valilik, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gerekçesiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulları tatil etti. Kararların büyük bölümünde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeline de idari izin verildi.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU

ORDU'DA 16 İLÇEDE TATİL

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilçenin tamamında, Fatsa ve Ünye’de ise kısmi olarak eğitime ara verildiğini açıkladı. Tamamen tatil edilen ilçelerde görev yapan hamile ve engelli personel ile küçük çocuğu olan anneler idari izinli sayıldı.

KASTAMONU, ZONGULDAK, DÜZCE, BOLU, BAYBURT, ÇORUM VE AMASYA

Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Bayburt, Çorum ve Amasya'da buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

KARAMAN, KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT, TOKAT VE AFYONKARAHİSAR'DA DON ALARMI

Hava sıcaklıklarının eksi 15–18 derecelere kadar düşmesinin beklendiği Karaman, Kayseri, Sivas, Yozgat, Tokat ve Afyonkarahisar’da il genelinde tüm okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görev yapan risk grubundaki personel idari izinli sayıldı.

KONYA'DA 2 İLÇE

Konya’da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

SİNOP

Sinop’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildi.

Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki eğitim faaliyetleri aynı gün durdurulurken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi.

Eğitime ara verilen il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile sağlık ve güvenlik birimleri dışında çalışan, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.

Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlileri 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

AĞRI, MUŞ, BİNGÖL, KARS, ARDAHAN, ERZURUM VE HAKKARİ

Yoğun kar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle Ağrı, Muş, Bingöl, Kars, Ardahan, Erzurum ve Hakkari’de il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kars’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle uçak seferleri de iptal edildi.

BİTLİS, DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT VE ŞIRNAK

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli buzlanma ve don riski gerekçesiyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

ŞANLIURFA, MARDİN, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP

Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kar yağışı sonrası beklenen buzlanma nedeniyle okullar 2 Ocak Cuma günü tatil edildi. Gaziantep’te karar bir gün daha uzatıldı.

AKDENİZ VE DOĞU KARADENİZ

TRABZON ŞALPAZARI

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

KOCAELİ KANDIRA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

TUNCELİ'DE ÜNİVERSİTE DE TATİL

Tunceli’de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Valilikler, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görev yapan personelin izin durumlarının ise birim amirlerince değerlendirileceği belirtildi.