Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan 2025-YKS Milli Sporcuları yükseköğretim programlarına yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen adaylar tarih araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında tercih yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceğine odaklanmış durumda. Peki, 2025-YKS Milli Sporcuları yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2025-YKS MİLLİ SPORCULARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan yeni duyuru kapsamında 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri, YKS Kılavuzu’nun 7.5 maddesi kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına 17 Eylül 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.