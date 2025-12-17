Filistin için et alımı yapan iş insanı 12 milyon TL dolandırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılar bu kez, 2 yılı aşkın süredir soykırıma uğrayan Gazzeliler için organize edilen bir yardım girişimini hedef aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, bir mağdurun Filistin'e yardım amaçlı et almak istediği sırada kendilerini Brezilyalı firma olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

300 BİN DOLAR HESABA YATIRDI

Ekipler, mağdurun şüpheliler ile e-posta yoluyla iletişim kurduğunu, 600 ton et alımı karşılığında 296 bin 368 doları (yaklaşık 12,6 milyon TL) banka hesaplarına yatırdığını belirledi.

Şüphelilerden birinin hesaplarına yatan parayı Kadıköy'deki bir bankadan çektiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının kimliğini tespit etti.

4 KİŞİ YAKALANDI

Teknik takibin ardından Bursa'ya kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir şüphelinin Kadıköy'de bankadan parayı çektikten sonra çantayla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelilerin, mağdur tarafın zararını karşıladığı öğrenildi.