Suriyeli Hristiyanlar, Noel için sokakları süsledi

Suriye'de yeni dönem devam ediyor.

Suriye’de 61 yıldır süren Baas rejimi ve 53 yıllık Esad Ailesi'nin iktidarı devrildi.

NOEL KUTLAMALARI BAŞLADI

Ülkede normalleşme adımları hız kazanırken, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel için İdlib bölgesinde hazırlıklar sürüyor.

SOKAKLAR SÜSLENDİ

Suriye’nin İdlib ilinde yaşayan Hristiyanlar, 14 yıl süren iç savaş ve zorunlu göçün ardından ilk kez Noel hazırlıkları yapıyor.

Hazırlıklar kapsamında, İdlib’in batısındaki Kıniyye köyünde bulunan Mar Yusuf Kilisesi Manastırı’nın avlusunda düzenlemeler yapıldı.

Köy sakinleri, uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle ara verilen Noel geleneklerini yeniden canlandırmak amacıyla sokakları, evleri ve mahalle girişlerini ışıklandırarak süsledi.

YILLARCA REJİMİN BASKILARINA MARUZ KALDILAR

Öte yandan bölgedeki Hristiyan toplumu, özellikle son yıllarda rejimin baskılarından ve dini özgürlüklerin kısıtlanmasından şikayet ediyordu.

Bu hazırlıklar, aynı zamanda Suriye'deki dini ve etnik çeşitliliğin korunmasına yönelik bir çağrı olarak da değerlendiriliyor.