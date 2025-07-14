2025’in en güvenilir otomobil markaları listelendi! İşte, en güvenilir otomobiller…

Trafikte yalnızca konfor değil, güvenlik de her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Özellikle elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması ve Çinli otomobil markalarının pazara hızlı girişiyle birlikte, tüketicilerin araç tercihinde kriterler yeniden şekillenmeye başladı.

Güçlü motorlar, dijital donanımlar ya da uzun menzil değerleri kadar; "Çarpışma anında hayatımı kurtarır mı?" sorusu da otomobil alıcılarının aklında ilk sıralarda yer alıyor.

Tam da bu noktada dünyanın en saygın güvenlik otoritelerinden biri olan IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), her yıl olduğu gibi bu yıl da en güvenli otomobil modellerini açıkladı.

2025 model yılı için yapılan değerlendirmelerde, araçlar hem önden hem yandan çarpışmalara, devrilmelere, yaya korumasına ve sürücü destek sistemlerine göre detaylı testlerden geçirildi. Bakın bu testlerdeki başarısıyla en güvenli otomobil markası hangisi oldu…

BU OTOMOBİLLER GÜVENLİKTE ZİRVEDE

Listede Japon, Alman ve Koreli markaların yanı sıra, ilk kez bazı Çinli elektrikli modellerin de yer alması dikkat çekti.

Çin menşeili otomobillerin artık sadece fiyat/performans değil, güvenlik kriterleri açısından da ciddi rakip haline geldiğini gözler önüne serdi. İşte, 2025 yılının en güvenilir otomobilleri…

1-Honda Civic (Hatchback)

2- Hyundai Elantra

3- Kia K4

4- Mazda 3 (Hatchback ve Sedan)

5- Toyota Prius