2025'in kelimesi: Rage bait (öfke yemi) ne demek, anlamı nedir?

- Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025'in kelimesini "rage bait" ("öfke yemi") olarak açıkladı.
- Bu ifade, sosyal medyada insanları kışkırtmak için yapılan paylaşımları tanımlıyor.
- Kullanımı son 12 ayda üç kat arttı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesinin “rage bait” olduğunu duyurdu.
Türkçeye “öfke yemi” olarak çevrilen bu ifade, özellikle sosyal medyada kullanıldı.
ANLAMI
Rage bait, sosyal medyada veya internet ortamında insanları kışkırtmak, öfkelendirmek veya provoke etmek amacıyla yapılan paylaşımları tanımlıyor.
Tartışma yaratmayı hedefleyen bu içerikler, kullanıcıların tepkisini çekmeye odaklanıyor. Sözlük yetkilileri, kelimenin kullanım sıklığının son 12 ayda üç kat arttığını belirtti.