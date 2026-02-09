Uğur Dündar'dan Özgür Özel'e küfürlü mesaj desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat akşamı CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Özarslan, kendisine yönelik hakaret, tehdit ve iftira içerikli mesajlar gönderildiğini iddia etti.

Özel'in WhatsApp üzerinden Özarslan'a gönderdiği mesajların ekran görüntülerinin ortaya çıkması ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJINA UĞUR DÜNDAR'DAN DESTEK

Sinkaflı küfürler Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programının da gündemindeydi.

Programa konuk olan Uğur Dündar'ın konu hakkıda Özgür Özel'i destekleyen Can Yücel anekdotu ise programa damga vurdu.

Siyasette, Meclis'teki tartışmalarda söz konusu mesajlardan daha sert olanlarına şahit olduklarını söyleyen Dündar, şair Can Yücel hakkında anlatılan, mahkeme salonunda bir hakaret suçlamasını savunduğu iddia edilen anekdotu hatırlattı.

"MECLİS'TE DAHA SERTİNE TANIK OLUYORUZ"

Dündar şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette öfke de oluyor, kötü sözler de söyleniyor. Ben okudum Özgür Özel'in belediye başkanı ile ilgili sözlerini. Meclis'te bunun çok daha sertine tanık oluyoruz. Ben onları okurken Can Yücel'in bir yargılanmasını hatırladım.

CAN YÜCEL'İN 'GÖTE GÖT DENİR' SAVUNMASINI ANLATTI

Can Yücel yargılanıyor ve hakim diyor ki; 'Siz davacıya göt dediniz mi?'

Can Yücel'in cevabı: 'Evet efendim göt dedim' diyor. Hakim Bey 'efendim nasıl olur' diyor.

Can Yücel, 'Efendim Türkçe'de göte göt denir' diyor.

Şimdi ben onu hatırladım. Bu dava kayıtlarına yansımış bir olay. Bu bir kavga. ben Özgür özel'i tanırım. Özü sözü bir, oyun oynamaz, merttir."