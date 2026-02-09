Murat Kurum Özgür Özel'e: 11 ilde bir tek çivi çakmayan partinin lideri olarak tarihe geçeceksin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz günlerde asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 3. yılı geride kaldı.

İlk andan itibaren Türkiye, devlet-millet el ele bu afetin üstesinden birlikte gelmek için çalıştı.

Asrın İnşa Seferberliği, öncelikli olarak 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştı.

Ardından 81 ilin 81'inde de depreme dayanıklı, güvenli, modern konutlar inşa edildi.

Asrın İnşa Seferberliği, yüzbinlerce vatandaşı ev sahibi yapıp yüzünü güldürerek şimdi yoluna devam ediyor.

Bu kapsamda Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin Vizyonu Paneli kapsamında Türkiye'min Gücüne Bak programı düzenlendi.

Programda kürsüye çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un konuşmalarında öne çıkan satır başları şunlar:

"455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. 11 ilimiz hep önceliğimiz oldu. 'Bu şehirler ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar' dedik. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık.

Biz bu karanlıktan çıkmasını hep birlikte bildik. 11 ilde 200 bin kişi 7 gün 24 saat çalıştı. Şehitlerimizi anarken hep birlikte 'Türkiye'min gücüne bak' dedik. Gücümüz, millet-devlet birlikteliğindedir.

Sahip olduğumuz bu güç, sadece beton ve demirden ibaret değildir. Türkiye en zor gününde ayağa kalkmayı bildi. Asrın inşası sürecinde bizi en çok dezenformasyonlar yordu. Tüm iftiralara 455 bin konutla yanıt verdik."

AYRINTILAR GELİYOR...