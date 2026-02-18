2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 2026 yılındaki ilk toplantısında Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayisinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı toplantıda Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlandı.

"ÇALIŞMALAR DAHA YÜKSEK BİR GAYRETLE SÜRDÜRÜLECEK"

Milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyetin ifade edildiği toplantıda 2026 yılında çalışmaların daha yüksek bir gayretle sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayiinde örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.