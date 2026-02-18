Balıkesir sokakları, sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li Balıkesir Belediyesi'nde sel felaketi...

Burhaniye ilçesi Dalyan mevkiinde bulunan ve yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu bölgede, lodos ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

İki gün boyunca etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış, bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SULAR DİZ BOYUNU AŞTI

Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, özellikle sahil bandına yakın bölgelerde su seviyesi yer yer diz boyuna kadar ulaştı.

Kuvvetli rüzgarın deniz seviyesini yükseltmesi ve aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok ev ile site içi yollar sular altında kaldı.

KENDİ İMKANLARI İLE MÜCADELE ETTİLER

Bazı tatil sitelerinde bahçe katlarını su basarken, araçların da kısmen suya gömüldüğü görüldü.

Vatandaşlar, biriken suları tahliye etmek için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

VENEDİK DEĞİL BALIKESİR

Drone kamerası ile kaydedilen görüntülerde suyla kaplanan sokaklar ve siteler havadan görüntülendi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve su tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.