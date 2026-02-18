CHP'li vekil Hasan Öztürkmen'den Ramazan genelgesine tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya artık saatler kaldı.

Dünyada tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan, Türkiye'de de özellikle okullarda sevinçle karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Ramazan genelgesi kapsamında, okullar ışıl ışıl süslenerek, çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara Ramazan ruhu aşılanıyor.

Ancak bu durum bazı kesimleri rahatsız etti.

CHP'DEN TEPKİ

Okullarda Ramazan ruhunun yaşatılmasını istemeyenlerin başında ise yine CHP oldu.

"OKULLARDA DİNİ ETKİNLİKLER ANAYASA'YA AYKIRI"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Okullarda dini etkinlikler düzenlemek açıkça Anayasa’ya, eğitim bilimine ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır.

BAKAN TEKİN'DEN RAMAZAN GENELGESİNİ ELEŞTİRENLERE 'NOEL' YANITI

Öte yandan genelgeyle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Noel'i örnek vererek şu ifadeleri kullanmıştı: