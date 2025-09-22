2026'da altın takma işi bitiyor: İşte yeni trend

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gümüşe olan ilgisini artırdı.

Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı.

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 doları test ederek 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı.

2026'NIN DÜĞÜN TAKISI

Yaşanan ilgiden dolayı memnun olan gümüşçüler ise gümüşün uzun vadede çok karlı bir yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

2026 düğün sezonunda gelinlerin kolye ve bilekliklerinde gümüş tasarımların daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.