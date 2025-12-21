Zemheri soğukları kapıda: Türkiye'yi sert kış günleri bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam edecek.

Halk dilinde 'karakış' olarak bilinen zemheri soğukları, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek.

Bu dönem, kışın en çetin evresi olarak kabul ediliyor ve ani sıcaklık düşüşleri, don, buzlanma ile kar yağışlarının artması bekleniyor.

PARÇALI BULUTLU BİR HAVA HAKİM OLACAK

Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar 10-21 derece arasında değişiyor.

Güney ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar 15-21 derece ve iç bölgelerde 10-15 derece olacak.

Karadeniz ve iç Anadolu'da yer yer pus ve sis etkisini gösterecek.

Yağışlar sınırlı ancak çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava var.

ZEMHERİ SOĞUKLARI HAFTAYLA BİRLİKTE BAŞLIYOR

Pazartesi günü zemheri soğuklarının başlayacağı gün olacak.

Sıcaklıklar belirgin düşüş göstererek, iç kesimlerde 5-10 dereceye, doğuda ise 0-5 dereceye geriliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

Kıyı bölgelerde hala 10-15 derece civarı olsa da, gece don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLIYOR

Salı günü soğuk hava dalgası güçleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 0-7 dereceye düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Marmara'da 5-10 derece olması beklenen sıcaklıkların Ege ve Akdeniz'de ise 10-15 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

İç bölgelerde yer yer yoğun kar beklentisi ise yüksek.

SOĞUK HAVA HAKİMİYETİ SÜRECEK

Çarşamba günü sıcaklıkların daha da azalacağı öngörülüyor.

İç kesimlerde gündüz bile 0-5 derece sıcaklıkların görülmesi beklenirken, doğuda eksi değerlerin yaşanacağı belirtiliyor.

Kar yağışı ve don olaylarının artış göstereceği tahmin ediliyor.

Kıyı illerde yağmurun geçişli olması beklenirken, genel olarak soğuk havanın hakimiyetinin süreceği düşünülüyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Perşembe günü benzer şekilde soğuk devam ediyor.

İç ve doğu bölgelerde kar, batıda yağmur ve pus görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde 5-15 derece bandında olacağı öngörülüyor.

Ancak iç kesimlerde sıfırın altına inen gece sıcaklıklarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

ZEMHERİ SOĞUKLARI ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Uzmanlar, zemheri boyunca özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 10-15 derece birden düşebileceğini, buzlanma ve don riskinin artacağını belirtiyor.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların dikkatli olması, trafikte buzlanmaya karşı tedbir alınması öneriliyor.

