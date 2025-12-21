Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta yapay zeka ile müstehcen içerik üreten 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 lise öğrencisi, 6 kız öğrencinin fotoğraflarını yapay zeka ile müstehcen içeriğe dönüştürdükleri gerekçesiyle tutuklandı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 09:23
Kahramanmaraş'ta yapay zeka ile müstehcen içerik üreten 2 kişi tutuklandı
  • Kahramanmaraş'ta 2 lise öğrencisi, 6 kız öğrencinin fotoğraflarını yapay zeka ile müstehcen içeriğe dönüştürdükleri için tutuklandı.
  • Polis, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları manipüle eden şüphelileri yakaladı.
  • Adliyeye sevk edilen öğrenciler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yeni nesil tehlike, yapay zeka...

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.

2 LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI 

2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gündem Haberleri