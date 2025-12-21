Kahramanmaraş'ta yapay zeka ile müstehcen içerik üreten 2 kişi tutuklandı

- Kahramanmaraş'ta 2 lise öğrencisi, 6 kız öğrencinin fotoğraflarını yapay zeka ile müstehcen içeriğe dönüştürdükleri için tutuklandı.
- Polis, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları manipüle eden şüphelileri yakaladı.
- Adliyeye sevk edilen öğrenciler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Yeni nesil tehlike, yapay zeka...
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.
2 LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI
2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.