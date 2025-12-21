Sadettin Saran'a WhatsApp mesajları soruldu: Ela ile aramızdaki espriydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ediyor...

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da savcılığa ifade verdi.

Savcılık karşısında 3 saat boyunca ifade veren Sadettin Saran adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

CEBECİ EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

Cebeci'nin adliyede ifadesi alınan Saran ile mesajlaşmaları olduğu öne sürüldü.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a 3 saat süren savcılık ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ve Saran'ın Assos'taki evinde yapılan aramalarda bulunan çeşitli maddeler soruldu.

Saran ifadesinde, Cebeci'nin yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj attığını ve bu şekilde tanıştıklarını belirterek ifadesine başladı.

SARAN'A WHATSAPP MESAJLARI SORULDU

Saran'a, Cebeci ile aralarında geçen mesajlar ve ses kayıtları soruldu.

O mesajlardan birinde Sadettin Saran, "Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Assos'a gitcem birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay" ifadelerini kullanırken, Cebeci ise, "Ben Escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım haberleşiriz" şeklinde cevap veriyor.

"KENDİ ARAMIZDA YAPTIĞIMIZ BİR ESPRİDİR"

Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler noktasında yanlışlıklar olabileceğini söyleyerek, "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır" dedi.

"KAFAM GÜZEL MESAJI ALKOL İÇMESİYLE ALAKALIDIR"

İfadenin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile arasında "İyi misin?, Çok içtik" şeklindeki mesajlaşmalar soruldu.

Saran, "Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela'nın 'Kafam güzel' mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalıdır" dedi.

"KIZIM LAF DİNLEMİYORSUN Kİ..."

İncelenen dijital materyallerden ele geçiren ses kayıtları da ifadede yer aldı. Saran'ın Cebeci'ye "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyordu. Neyse Habertürk'te bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?" dediği görüldü.

"KELLELERİ ALIYORLAR"

Ela Rümeysa Cebeci'nin ise cevap olarak, "Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet kellekeri alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek" şeklinde cevap verdiği görüldü.

"KENDİ ARAMIZDAKİ ESPRİ"

Sadettin Saran'a bahsi geçen bu konuşma içeriği soruldu.

Cevap olarak, "Ela Rümeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" dedi.

Cebeci'nin "Bahçeden topla bir dahakine" şeklindeki mesajının sebebi olarak Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz" dedi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk gözaltına alındığı dönem geçmiş olsun mesajı attığını ve Cebeci'nin kendisine "İnan bana böyle bir şey yapmadım" dediğini, kendisinin de "İnanıyorum sana" dediğini belirten Saran, uyuşturucu kullanmadıklarını aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü.

"ARAZİ AL SATIŞINI YAPARSIN"

Yine iki isim arasındaki konuşmalarda, Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından" dediği, Saran'ın "O yok bende" dediği ve Cebeci'nin "Ee hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın" dediği görüldü.

"TEK BAĞIMLILIĞIM SPOR"

Sadettin Saran bu konuşmalara ilişkin ifadesinde, şunları söyledi:

Bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir. Hayatımdaki tek bağımlılığım spor. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum.

"SİNEKLERİ KOVMAK İÇİN"

"İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada 'GoStak' yazılı kavanoz şeklinde ki madde uyuşturucu madde kalıntısı değil. Cam kavanozun içerisinde kızımın ilaçları vardır. Büyük ihtimal camda ki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi aradım. 'Bunlar ne' diye sordum. Assos'ta ki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır."

"BENİM DEĞİL, PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILSIN"

Saran, evinde bulunan kalıntılar ve maddeler için "uyuşturucu değil" dedi ancak incelemeye gönderilen bu maddelerin yapılan ilk testinde uyuşturucu kalıntıları olduğu tespit edildi.

Saran bu duruma ise şu şekilde cevap verdi:

Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'ta ki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum.

SADETTİN SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Eyüpspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına konuşan Sadettin Saran, şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

Şampiyon olarak taraftarı mutlu edeceklerini dile getiren Saran, şunları kaydetti:

"Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım."

FENERBAHÇE'DEN SARAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkanları Sadettin Saran'ın savcılık tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade çağrılmasına ve sonraki sürece dair yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:

Kamuoyuna Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.



Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

VİLLANIN BEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Saran'ın verdiği bilgiler doğrultusunda çiftlik görevlisi Hasan D. akşam saatlerinde Çanakkale'deki evinde gözaltına alındı.

Hasan D.'nin bir gece gözaltında kalacağı, ifadesinin ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınacağı belirtildi.