DEM Parti İmralı heyetinden Yılmaz Tunç'a ziyaret

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Süreç kapsamında DEM Parti İmralı heyeti, bir kez daha siyasi parti turlarına başladı.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bu kapsamda da heyet; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, akabinde de aynı gün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyet'in CHP ile görüşmesi ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatından dolayı rötarlı olarak gerçekleşti.

Dün Özgür Özel ile bir araya gelen heyet, bugün ise Adalet Bakanlığı'na gitti.

YILMAZ TUNÇ İLE GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi, 1,5 sürdü ve geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Gündemde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler yer aldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Mithat Sancar, "Değerli basın mensupları bugün Adalet Bakanı ve bürokratlarıyla kapsamlı ve önemli bir görüşme yaptık. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık.

Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Önerilerimizi sunduk. Barış ancak hukuksal düzenlemeler ile kalıcı hale gelebilir.

Adalet Bakanlığı'na önemli bir rol düştüğünü Sayın Bakan ve ekibi söyledi. Süreçle ilgili düzenlemlerin çeşitli boyutlarla ele alınması da görüşmede söz konusu oldu.

Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlık yaptığını öğrendik. Bu konuda çalışmalar ve temaslar devam edecek. Adalet Bakanı'na ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Buldan ise "Sayın Adalet Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşme fırsatımız oldu. Yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yapılan tutuklular gündeme geldi.

Kovid infaz eşitliği meselesinde bizlere gelen talep var bununla ilgili de düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü ifade ettik. Sayın Adalet Bakanı'nın yapıcı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

YILMZ TUNÇ PAYLAŞIM YAPTI

Yılmaz Tunç paylaşımında, "TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk.

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz.

Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.