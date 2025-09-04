21 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

FETÖ terör örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet güçleri gece gündüz demeden kararlılıkla, terörle mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"41 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 25'İ TUTUKLANDI"

Son 10 günde ve 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.

"VATANDAŞIN HUZURUNA KASTEDENLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"