Ersan Şen: Türkiye’de doğurganlık alarm veriyor

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye’nin doğurganlık oranlarına ilişkin verileri değerlendirdi.

2016’da 2,11 olan Türkiye ortalamasının 2024 itibarıyla 1,47’ye gerilediğine dikkat çeken Şen, nüfusun kendini yenileyebilmesi için doğurganlık oranının en az 2,1 olması gerektiğini hatırlatarak, mevcut tablonun ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

HARİTALAR BÖLGESEL FARKLARI ORTAYA KOYUYOR

Şen’in paylaştığı doğurganlık haritasında, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde oranların 1 ila 1,5 bandına düştüğü, bu bölgelerde nüfusun kendini yenileyemediği görüldü. Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise doğurganlık oranlarının 2 ile 4 arasında seyrettiği ve nüfus artışının sürdüğü belirtildi.

"BU TABLO ULUSAL BİR TEHDİT"

Ortaya çıkan verilerin sadece demografik değil, stratejik bir mesele olduğuna işaret eden Şen, “Genç nüfus azalıyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti için açık bir tehlike sinyalidir. Bugün etkisini sınırlı görürsünüz ama 10-20-30 yıl sonra sonuçları çok daha ağır olur” dedi.

EKONOMİ VE YAŞAM KOŞULLARI VURGUSU

Doğurganlık oranlarındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin büyük şehirlerdeki yaşam koşulları olduğunu dile getiren Şen, sosyal konut politikalarına da eleştiri getirdi. 1+1 konutlarla çok çocuklu aile hayatının mümkün olmadığını savunan Şen, “3+1, hatta 4+1 konutlar, yeterli gelir, güçlü eğitim ve sosyal destek olmadan çocuk sayısının artmasını bekleyemezsiniz” diye konuştu.

DEVLETE ÇAĞRI: "KAPSAMLI TEŞVİK ŞART"

Şen, çözüm için devletin tüm imkânlarını seferber etmesi gerektiğini belirterek; çocuklu ailelere karşılıksız eğitim, gıda ve barınma destekleri verilmesini, devlet okullarının güçlendirilmesini ve gelir dağılımının iyileştirilmesini önerdi.

"DEMOGRAFİK GÜÇ KAYBI KAÇINILMAZ OLUR"

Uyarılarını sert ifadelerle sürdüren Şen, doğurganlık oranlarındaki düşüşün devam etmesi halinde Türkiye’nin zamanla nüfus gücünü ve etkinliğini kaybedeceğini söyledi. “Bir millet nüfusunu kaybederse, geleceğini de riske atar. Bu mesele ertelenemez” diyerek sözlerini tamamladı.