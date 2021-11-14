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Tunceli’de 6 sığınak imha edildi

Tunceli’de 6 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edilirken çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.