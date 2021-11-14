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    Tunceli’de 6 sığınak imha edildi

    Tunceli’de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edilirken çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 18:39
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    Tunceli’de 6 sığınak imha edildi

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

    Son olarak Tunceli’de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında 6 sığınak imha edildi.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Sığınaklarda çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün Tunceli-Ovacık Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 6 sığınak imha edilmiş, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

    Tunceli’de 6 sığınak imha edildi #1

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