23 ilde dolandırıcılara operasyon: 64 şüpheli yakalandı

- 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 64 şüpheli yakalandı.
- Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 39’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dolandırıcıların banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Emniyet güçlerinin her türlü suç örgütüne karşı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşı dolandırarak haksız kazanç sağlayan örgütlere göz açtırılmıyor.
Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.
64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Emniyet ekiplerince 23 ilde “nitelikli dolandırıcılık şebekelerine” yönelik son 10 gündür yürütülen operasyonlarda, 14 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;
- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları,
- Sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.
Şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.