23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, 23 ilde “yasa dışı bahis” suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Son 1,5 yıl içinde hesaplarında toplam 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen 42 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

203 MİLYON TL DEĞERİNDE VARLIĞA EL KOYULDU

Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

- Elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları,

- Yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.