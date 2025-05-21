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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri yurt genelinde suç örgütlerine, yasa dışı oluşumlara göz açtırmıyor.

Sanal dünyada da polis ekipleri suçluların peşinde.

Bu kapsamda 25 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık” operasyonları düzenlendi.

Bu operasyonlarda 334 kişi yakalanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin X hesabından bilgilendirmede bulundu.

170 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya paylaşımında şu ayrıntılara yer verdi:

"25 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımız sonrası; 334 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerden; 170’i tutuklandı. 86’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENEN ŞEHİRLER

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplam 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."