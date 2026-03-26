Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak tarihinde çıkan tartışamda bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme...

Çağlayan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuk şüpheli E.Ç. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta, 14 Ocak'ta daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.Ç (15), üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaralamıştı.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alınmıştı.

E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.