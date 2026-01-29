26 ilde kaçak göçmen operasyonu: 59 organizatör tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit yok...

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamaya göre, organizatörlerden 59'u tutuklanırken, 21'i hakkında adli işlem uygulandı.

"171 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜNÜ YAKALADIK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık. 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komando timlerimizce karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildi.

"HEM SAHADA HEM DE HUKUKİ ZEMİNDE GÜÇLÜ VE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLEMEKTEDİR"