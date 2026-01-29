Altan Tan açıkladı: Kadayıf, Diyarbakırlı Ermenilerin

ALTAN TAN'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kürt siyasetinin tanınmış isimlerinden HDP'den 2018'de istifa eden Altan Tan, Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tan, yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KADAYIF SAVAŞLARI

Tan'ın gündeminde son günlerde artan 'kadayıf kimin' tartışmaları da vardı.

Nasıl ki Urfa'lılarla Adıyamanlar arasında çiğ köfte savaşı, Urfa-Diyarbakır ve Antep arasında ciğer kebap savaşları varsa, bu sefer de Bingöl ile Diyarbakır arasında bir kadayıf savaşı başladı.

"KADAYIF, DİYARBAKIRLI ERMENİLERİN"

Kadayıfın kökenine ilişkin değerlendirmeler yapan Altan Tan, kadayıfın Diyarbakırlı Ermeniler'e ait olduğunu söyledi.

Tan, "Bir kavga başladı; Bingöl mü, Diyarbakır mı? Bu işin aslı şu; Kadayıf, Diyarbakırlı Ermenilerin." ifadelerini kullandı.

"ASIL SAHİBİ ESKİ YERLİ ERMENİLER"

Altan Tan, kadayıf meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

"Bir kadayıf meselesi var. Ya şimdi bu, bu iş nereden çıktı? Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı, bir dönem Diyarbakır milletvekilliği de yaptı ama aslen Bingöllü. O tanıtım günlerinde bir şey yaptı, İşte bu Diyarbakır kadayıfı Bingöllülerindir ve Türkiye'deki kadayıfçıların da ezici çoğunluğu Bingöllüdür diyerek bir güzelleme yaptı. Bu sözden sonra kadayıf savaşları başladı.

Ben de dahil oldum bu meseleye. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi hepsini Diyarbakır'da okumuşum. Melikahmet semti değişken, Diyarbakır'ın eski Suriçi'nin göbeği, orada büyümüşüm. Yani Diyarbakır'ın ağzını, yani söylenen Türkçe şivesini, argolarını, düşmanlarını hepsini bilirim ben. Bu işin aslı şu; kadayıf, Diyarbakırlı Ermenilerin. Esas bu iş yapanlar Diyarbakır'ın eski yerli Ermenileri.Ermeniler ve Süryaniler, Diyarbakır'ın has evlatları. 1869 nüfus sayımında Diyarbakır şehir merkezinin yüzde 50'si Ermeni ve Süryani."