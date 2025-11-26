26 Kasım 2025 deprem tatbikatı yapılacak mı, iptal mi? Büyük Marmara Depremi Tatbikatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanlığı Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Marmara deprem tatbikatı gerçekleşecek.

İstanbul Adalar merkezli muhtemel 7 şiddetindeki deprem senaryosunu içeren Marmara Deprem Afeti Tatbikatı, İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin etkilenecek ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı planlanacak.

Yaklaşık 9 aydır planlama ve hazırlıkları yapılan, 26 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan Marmara deprem tatbikatı tarihi ise ertelendi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklama yaptı.

Vatandaşların gündeminde ise "Deprem tatbikatı olacak mı, iptal mi" soruları yer aldı.

İşte, Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'na dair son bilgiler...

DEPREM TATBİKATI YAPILACAK MI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarını yalanladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

Tatbikatın ertelendiği tarih, henüz resmi olarak duyurulmadı.