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    Pençe operasyon bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:16
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    Pençe operasyon bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri yerle bir etmeye devam ediyor.

    Türk askerinin nefesini ensesinde hisseden bölücü terör örgütü üyeleri, her geçen gün inlerinde leş ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'ten bir güzel haberi daha duyurdu.

    "5 terörist etkisiz hale getirildi"

    Twitter hesabından yapılan o paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"

    Pençe operasyon bölgelerinde 5 terörist öldürüldü #1


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