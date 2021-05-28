28 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüsten 164 kişi daha hayatını kaybetti. 7 bin 773 de yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİN 773

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 656 semptomlu hasta belirlendi.

164 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 12 bin 284 kişi sağlığına kavuşurken, 164 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 134 oldu.