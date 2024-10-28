29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak..

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim'de Bakanlığına bağlı raylı sistem hattı ve metro hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu..

Buna göre ücretsiz olan hatlar şu şekilde sıralandı;

ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK RAYLI SİSTEM HATLARI

Ankara'da Başkentray,

İzmir'de İZBAN,

İstanbul'da Marmaray,

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve

Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı.