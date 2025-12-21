Türkiye, 1963'teki 'Kanlı Noel' katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

'KANLI NOEL'DE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık paylaşımında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri rahmetle andı.

Paylaşımda, ayrıca şu sözler kullanıldı:

"62 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA mensupları, Kıbrıs Türk halkına karşı barbarca yürüttükleri saldırıların ilk adımı olan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiş ancak ana vatan ve garantör Türkiye’nin sarsılmaz desteği ve başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahraman Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştı."

"KIBRIS MESELESİ UĞRUNDA VERİLEN ŞEHİTLER ASLA UNUTULMAYACAK"

'Barbar Rum saldırılarında' hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, Türkiye'nin 'milli davası Kıbrıs meselesi' uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı.