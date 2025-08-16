29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...
Son operasyona dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.
49 ŞÜPHELİ YAKALANDI
29 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 49 şüpheli yakalandı.
39 şüpheli tutuklanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR
Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.