3 Aralık ne günü, tatil mi? 3 Aralık Çarşamba okullar kapalı mı?

Günün merak edilenleri arasında "3 Aralık ne günü" ve "3 Aralık tatil mi" soruları yer aldı.

Kullanıcıların gündemine giren bu tarih ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Özellikle öğrenciler ve veliler, "yarın okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki; 3 Aralık'ta ne oldu, ne günü? 3 Aralık 2025 okullar tatil mi? İşte yanıtı...

3 ARALIK NE GÜNÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilmiş uluslararası bir farkındalık günüdür.

Amacı; engelli bireylerin toplumdaki haklarına, yaşam şartlarına, karşılaştıkları engellere ve eşitlik taleplerine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve çözüm odaklı adımlar atmaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ (3 ARALIK 2025)

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Türkiye’de resmi tatil değildir.

Bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş uluslararası farkındalık günü olup; Türkiye’de çeşitli etkinlikler, programlar ve farkındalık çalışmaları ile anılır, ancak okullar, kamu kurumları ve iş yerleri normal düzeninde çalışmaya devam eder.