3 bin 500 deniz piyadesini taşıyan gemi Orta Doğu'ya ulaştı

Bölgede tansiyon artıyor.

Orta Doğu'da devam eden savaşta 3 hafta geride kalırken başta ABD Başkanı Donald Trump'tan olmak üzere barış konusunda bazı olumlu sinyaller geldi.

Ancak yaşanan son gelişme bir kez daha İran'ı harekete geçirdi.

3 BİN 500 DENİZ PİYADESİ ORTA DOĞU'DA

ABD ordusu, hasar görerek bölgeden çekilmek zorunda kalan dünyanın en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un yarattığı boşluğu, devasa bir kara harekatı ve çıkarma gücüyle doldurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), içinde 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesi ile taarruz uçakları bulunan America sınıfı amfibi hücum gemisi USS Tripoli'nin (LHA 7) Orta Doğu sularına ulaştığını resmen duyurdu.

UÇAK GEMİSİ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton ağırlığındaki USS Tripoli, bünyesinde F-35 savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye uçakları ve birlikleri karaya çıkarmak için çıkarma araçları barındıran küçük bir uçak gemisi niteliği taşıyor.

Henüz 6 yıllık olan geminin liderlik ettiği amfibi hazır grubunun normal şartlarda USS New Orleans ve USS San Diego nakliye dok gemilerini de içermesi beklense de, bu küçük gemilerin Tripoli'ye eşlik edip etmediği henüz doğrulanamadı.

KARA HAREKATI İDDİASI

Öte yandan bir süredir ABD'nin bölgede bir kara harekatına hazırlandığı konuşuluyor.

Bazı kaynaklar Başkan Trump'ın, müzakere söylemi ile piyasaları manipüle ederek daha büyük bir askeri müdahaleye hazırlandığını iddia ediyor.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İran’da iki nükleer tesisi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Yezd’deki bir uranyum tesisi ile Arak’taki kullanılmayan reaktörün vurulduğu belirtildi.

İran’ın batısında ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet medyasına göre saldırılar üç ayrı noktada “yerleşim alanlarını” hedef aldı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu, bir hamile kadının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.