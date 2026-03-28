Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yapay zeka ile miting alanını kalabalık göstermeye çalıştı

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor.

Sık sık farklı tartışmalar ile gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, bu defa da başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşım Türkiye'nin gündemine oturdu.

YAPAY ZEKA İLE MİTİNG ALANINI KALABALIK

Hesaptan, yapılan paylaşımda Çanakkale mitingine ait bir görüntü paylaşılırken "Bu inanç ve kararlılık kazanacak" notu düşüldü.

Ancak, paylaşımdan kısa bir süre sonra görselin yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

YÜZLERDEKİ BOZULMALAR ELE VERDİ

Fotoğrafta miting alanında bulunan vatandaşların yüzlerinden bozulmalar olduğu görüldü.

Birçok kullanıcı gönderiyi bu nedenle yorum yağmuruna tutarken fotoğraf yine de yayından kaldırılmadı.

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yapay zeka kullanılarak paylaşılan fotoğraf CHP'lilerin de tepkisine neden oldu.

Partililer paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda "Niye AI olan fotoğrafı paylaşıyorsunuz, gerçekleri dururken", "Yapay zeka fotolarına gerek var mı?", "Ya kaldırın şunu" gibi yorumlarda bulundu.

ZAMAN ZAMAN FARKLI TARTIŞMALARDA GÜNDEME GELDİ

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki Ekrem İmamoğlu fotoğrafını indirdiği görülen Özgür Özel, bu defa da ofisin kapı isimliğine kendi adını yazdırmıştı.

Özel'in bu hamleleri CHP'de Cumhurbaşkanı Adaylığı tartışamalarını daha da alevlendirmişti.