Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaşın başlamasının ardından bölgede barış ve istikrarı sağlamak için çalışan Cumhurbaşkanı, bu kapsamda birçok görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmesini ise Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptı.

BOSNA HERSEK LİDERİNİ KABUL ETTİ

Erdoğan burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i kabul etti.

Liderler Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

BOSNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek’in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti.

BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı ayrıca Bosna Hersek’in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye’nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi.