3 ilçe 4 beldede yapılan seçimlerin ilk sonuçları gelmeye başladı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazlar sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi. İşte resmi olmayan sonuçlara ilk seçim sonuçları...

ensonhaber.com

Seçim heyecanı sürüyor..

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler sandık başına gitti.

3 ilçe ve belde

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri sona erdi.

50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlan

Yasak kalktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldı.

İlk sonuçlar

Seçim yenilenen bölgelerden gelen ilk sonuçlar şu şekilde:

Sivas'ta AK Parti'nin adayı kazandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kazandı.

Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi’nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

YSK, geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

Pınarbaşı'nda yarışı CHP'nin adayı kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 6 bin 783 oy alan CHP’li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.

CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin783 oy aldı. MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu’na ise 6 bin 494 oy çıktı.

Kayseri Pınarbaşı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Deniz Yağan rakibine 289 oy fark attı.

Büyükkarıştıran’ı CHP kazandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde seçimleri CHP adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP’nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak belediye başkanlığına seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı. Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

CHP’nin dört farkla kazandığı belde AK Parti’ye geçti

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alarak Belediye Başkanı seçildi.

10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu beldedeki seçimlerde, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy aldı. Bin 381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden YSK seçimi iptal etmişti.

31 Mart seçimlerinde CHP 471, AK Parti 467 ve DEM Parti 274 oy almıştı.

Aksaray'ın Sağlık beldesinde MHP'nin adayı kazandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın merkez beldesi Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Abdullah Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP adayı Abdullah Tosun 763, AK Parti adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

Sağlık beldesinde AK Parti, 31 Mart'taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güzelyurt ilçesinde AK Parti adayı Demircioğlu kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

Demircioğlu, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti ve vatandaşların desteğiyle her şeyin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Hilvan'da DEM Parti birinci çıktı

DEM Parti’nin verilerine göre Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 125 sandıktan 32’si açıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti seçmenden bin 962 oy alırken, DEM Parti 3 bin 675 oy aldı 1962 oy aldı.