Şarkıcı Linet’ten Gazze açıklaması: Bu bir soykırımdır

İsrail asıllı Türk sanatçı Linet, İsrail'e lanet okudu...

Konunun kendisi için son derece hassas olduğunu vurgulayan Linet, “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır” dedi.

"HER ZAMAN MAĞDURUN YANINDAYIM"

Yanlış anlaşılmalara sık sık maruz kaldığını ifade eden Linet, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail hükümetinin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım. Zulmün faili kim olursa olsun, her zaman mağdurun yanındayım.

Gazze’de yaşananları izlerken derin bir utanç duyduğunu dile getiren Linet, İsrail hükümetine yönelik tepkisini ise net ifadelerle ortaya koyarak, “Gazze halkına uygulanan bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.” açıklamasında bulundu.

MASLAK'TA VERECEĞİ KONSER ÖNCESİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mayıs 2025'te, Linet'in İstanbul Maslak'ta vereceği konserin iptal edilmesini isteyen kalabalık grup protesto gösterisi düzenledi.

Grup, Linet'in konser vereceği alanda sloganlar attı.

Yaşananların ardından sosyal medyadan bir video paylaşan sanatçı ağlayarak yardım istemişti.

Linet çektiği videoda şöyle söyledi: