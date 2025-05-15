İçişleri Bakanlığı, 3 ilde turuncu, 7 ilde sarı kodlu fırtına uyarısı verildiğini belirterek, 'olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun' uyarısı yaptı.

UYARI YAPILAN İLLER PAYLAŞILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; fırtına nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir illerimiz için turuncu, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar illerimiz için sarı uyarı verilmiştir.



Cuma günü sabah saatlerinden sonra Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat), İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) olması bekleniyor.