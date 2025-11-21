3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet teşkilatı uyuşturucuyla mücadelede tempo düşürmüyor.

Toplumu hedef alan suç ağlarına nefes aldırılmıyor.

Son operasyonun ayrıntıları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

1 MİLYON 913 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerle yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendiriliyor. Operasyonla birlikte maddelerin piyasaya sürülmesi ve toplum sağlığının zarar görmesi önlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı.