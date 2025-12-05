Özel sektöre müjde: 4 günlük tatil fırsatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı yaklaştı...

Birçok çalışan şimdiden tatil ve program hazırlıklarına başladı.

1 Ocak’ın ülkemizde resmi tatil olarak kutlanması, çalışanlar için kısa da olsa nefes alabilecekleri bir fırsat sunuyor.

Bu yıl takvimin avantajlı şekilde ilerlemesiyle, yılbaşı tatilinin perşembe gününe denk gelmesi dikkat çekiyor.

MİNİ TATİL ŞANSI

Resmi tatille yıllık iznini birleştirenler için 1 Ocak 2025 bir fırsat olacak.

Cuma günü yıllık izin kullananlar, toplamda dört günlük bir tatil yapma olanağına sahip olacak.

Yılbaşı planı yapmak isteyenler için bu detay önemli bir avantaj oluşturuyor.