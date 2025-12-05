Fatma Şahin’den Gazianteplilere müjde: Kurasız, çekilişsiz ev sahibi olma fırsatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, durmadan çalışıyor...

Gaziantep'i marka bir şehir haline getiren Fatma Şahin, aralıksız süren çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Başkan Fatma Şahin bu kez, evi olmayan Gaziantepli vatandaşlara seslendi ve dikkat çeken bir müjde verdi.

KURASIZ VE ÇEKİLİŞSİZ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Fatma Şahin, 4 ve üzeri çocuğa sahip, henüz ev sahibi olmayan aileler için Gazi Konut’tan kurasız ve çekilişsiz ev sahibi olma fırsatını açıkladı.

"BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAYIN"

Başkan Şahin, “Ailelerimiz için en avantajlı koşulları hazırladık. Ev sahibi olmak en çok sizin hakkınız. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın” dedi.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN KONUT TESLİM EDİLECEK

Açıklamaya göre, Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde başvuran ailelere talepleri doğrultusunda doğrudan konut teslim edilecek.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

"Aile Yılı’nın en büyük müjdesini açıklıyorum! 4 ve üzeri çocuk sahibi, henüz ev sahibi olmayan tüm ailelerimize özel; Gazi Konut’tan çekilişsiz, kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Ailelerimiz için en avantajlı şartları hazırladık, evinizi size özel koşullarla sunacağız.

Çünkü ev sahibi olmak en çok sizin hakkınız! Bu tarihi fırsatı kaçırmamak için Gazi Konut’a başvurabilirsiniz.

Detayları çok yakında yine buradan paylaşacağız, takipte kalın. Allah herkese yuvasında huzurla oturmayı nasip etsin. Biz, elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız!"

"MÜJDELER SÜRECEK"

Başkan, Aile Yılı boyunca sunulan müjdelerin devam edeceğini de vurguladı.

BAŞVURU DETAYLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yeni desteği olan en az 4 çocuklara Gazi Konut’tan çekilişsiz kurasız konut müjdesi başvuruları başladı. Ön başvuru https://basvuru.gbbkonut.com.tr/ internet adresi üzerinden yapılacak.

Şartlar arasında başvuru sahiplerinin, Gaziantep’te en az bir yıl ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmak şartıyla en az dört çocuk sahibi olması zorunlu tutulurken, çocukların başvuru sahibiyle aynı adreste ikamet ediyor olması şartı da aranan kriterler arasında yer aldı.

Çocuklara ilişkin bilgiler ve ikametgâh birlikteliği, resmi nüfus kayıt örneği ile belgelenecek.

Kampanyadan yararlanarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, kendileri ve eşleri adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Ayrıca başvuru sahibi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda ise tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Detaylı bilgiye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Gazi Konut’un satış ofislerinden ulaşılabilir.