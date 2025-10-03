30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

91 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma tarafından 30 ilde son iki haftadır sürdürülen FETÖ operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 64’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,

- Örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.