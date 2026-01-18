Sivas'ta termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi: Şehirde hayat dondu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) soğuk hava uyarısında bulunduğu Sivas'ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altına 22 dereceyi gösterdi.

Etkili olan düşük sıcaklıklar, kent sakinlerini adeta dondurdu.

KIZILIRMAK DA BUZ TUTTU

Soğuk havası ile ün salan Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.

Nehrin şehirden geçen bazı bölümleri kısmen donarken suda yaşayan canlılar donmamış alanlarda avlandı.

AYDINLATMA DİREĞİ DAHİ DONDU

Öte yandan kentte bulunan bitkiler ve ağaçlar da dondu.

Yüzeyleri buzla kaplanan bitkiler ve ağaçlar, mest eden görüntüler ortaya sundu.

SİVAS'TAKİ KIŞ MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Selçuklu Devleti simgesi olan ve Sivas'taki aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan çift başlı kartal figürü de soğuk havaya yenik düştü.

Kentteki soğuk havanın yansımaları havadan görüntülendi.