Tabka'daki SDG hapishanesi görüntülendi

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin işgall ettiği bölgelere doğru ilerleyişi sürüyor..

Bu kapsamda son olarak Rakka şehrine bağlı Tabka'da kontrol sağlandı.

Terör örgütünün hapishane olarak kullandığı bir yapı görüntülendi.

HAPİSHANELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorlar, koğuşlar, hücreler ve terk edilmiş eşyalar video kaydına alındı.

Hapishane önünde toplanan bazı vatandaşların ise kaybettikleri yakınlarıyla buluşmayı beklediği görüldü.

ÇEKİLİRKEN ESİRLERİ ÖLDÜRDÜLER

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.

Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmalarına aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçlamış ve bunu en sert şekilde kınamıştı.

ÖRGÜT ÜYELERİ TESLİM OLDU

Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Suriye'de ordunun dün akşam Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini, 181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.