300 bininci konut için geri sayım başladı: Murat Kurum'un sözleri yeniden gündem oldu

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

11 ilde depremin izleri asrın inşa seferberliği ile siliniyor.

Saatte 23, günde 550 konut üretimiyle afet konutları hızla tamamlanıyor.

300 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK

Önümüzdeki günlerde Malatya’da düzenlenecek törenle teslim edilen konut sayısı 300 bine ulaşacak.

MURAT KURUM'UN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

300 bininci konut teslim edilmeye hazırlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem fırsatçılarına gösterdiği tepki yeniden gündem oldu.

Kurum'un geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde, betonun metreküpünü 5 bin TL’den satmaya kalkan firmalara karşı söylediği sözler unutulmadı.

“5 BİN LİRAYA BETON MU OLUR?”

Malatya’da düzenlenen koordinasyon toplantısında inşa sürecine dair bilgi alan Bakan Kurum, bazı firmaların beton fiyatlarını fahiş şekilde artırdığını öğrenince sert çıkmıştı.

Toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum, "5 bin TL'ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz.

5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim" ifadelerini kullanmıştı.

VALİYE '1 HAFTA İÇİNDE HALLEDELİM' TALİMATI VERMİŞTİ

"Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim" talimatını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Murat Kurum’un hem fahiş fiyatlarla mücadele eden tavrı hem de rekor hızla ilerleyen konut teslim süreci sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı, Kurum'un deprem bölgesine yönelik yoğun çabalarını takdir eden mesajlar paylaştı.