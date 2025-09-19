32. Dönem POMEM yedek aday alımı sonuçları açıklandı mı? 2. Yedek sonuçları nasıl sorgulanır?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yapılacak olan POMEM yedek aday sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, yaptığı duyuruda 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sonuçların nereden ve nasıl sorgulanacağına çevrilmiş durumda. Peki, 32. Dönem POMEM yedek aday alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

32. DÖNEM POMEM YEDEK ADAY ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Adayların bireysel sonuçlarını öğrenebilmek için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

http://www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden açıklanan 32. Dönem POMEM yedek sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama