32 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Jandarma ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyonlarda örgüt üyeliği, finans sağlama ve sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 08:15

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini yurt içinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Operasyona dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

51 KİŞİ YAKALANDI

DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

