Müsavat Dervişoğlu yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi

- Kurultayda, tüzük değişiklikleri ve GİK üye sayısının artırılması gibi kararlar oy birliğiyle kabul edildi.
İyi Parti'nin 4’üncü Olağan Kurultayı "İYİ’lerin Vakti Geldi" sloganıyla Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Tek adaylı kurultayda yaklaşık bin 300 delege, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini seçmek için oy kullandı.
DERVİŞOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak seçime girdi.
Dervişoğlu, geçerli 1180 oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçildi.
MALİ VE GİK RAPORLARI KABUL EDİLDİ
Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Kurultay kapsamında oluşturulan tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları sonucu Başkanlık Divanı'na, İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerildi.
GİK ÜYE SAYISI 60'A ÇIKARILDI
Delegelerin ayrı ayrı oyladığı önergeler, oy birliğiyle kabul edildi.
Değişiklikle 50 olan GİK üye sayısı, 60'a yükseltildi.