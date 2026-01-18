Ülke genelinde 5 ilde 558 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bazı bölgelerde dondurucu soğuklar görülürken, bazı kesimlerde ise yüksek kar kalınlıkları ölçülüyor.

5 İLDE 558 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Hava şartları günlük hayatı zorlaştırırken, ulaşımda da büyük sorunlara yol açıyor.

Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman olmak üzere 5 şehirde kar ve tipi nedeniyle 558 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'DE 110 PERSONEL YOLLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 16, Solhan'da 3, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

SİİRT'TE 7 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 3, Şirvan'da 2, Eruh'ta 1 ve Baykan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ'DA DA BENZER MANZARALAR YAŞANIYOR

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 65, ilçelerden Ağın'da 1, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 40, Maden'de 14, Karakoçan'da 42, Keban'da 24, Kovancılar'da 44 ve Palu'da 23 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 273 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN YOLLARI AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 3 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

BATMAN DA ULAŞIMI TEKRAR SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gercüş'te 18, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 48 ve Sason'da 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 147 yerleşim yerine tekrar ulaşım sağlamak için çalışma yürütüyor.