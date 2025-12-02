37 ilde FETÖ operasyonu: 121 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FETÖ'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Güncel yapılanmasına yönelik sürdürülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların 37 ilde son 2 haftada yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı.

Son iki haftada FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 121 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, örgütün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve diğer mahrem yapılanma gruplarında faaliyet gösteren kişiler ile ByLock kullanan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle iletişim kuran ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şüphelileri kapsıyor.

Şüphelilerden 58’i tutuklanırken 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

37 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.